Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη, το πρωί της Τρίτης 27/1, στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα». Η standup comedian αιφνιδίασε, μάλιστα, την παρουσιάστρια, αφού δεν γνώριζε ότι είναι έγκυος.

«Δεν ήξερες ότι είμαι έγκυος, 7 μηνών!», της είπε η Κατερίνα Καινούργιου στο τέλος της συνάντησής τους, ενώ η Κατερίνα Βρανά απάντησε: «Ναι. Σοκαρίστηκα. Συγχαρητήρια και πάλι.».

«Το κατάλαβες;», ρώτησε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου με την Κατερίνα Βρανά να της λέει: «Τώρα… ναι».

