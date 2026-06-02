Με αφορμή τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση της Dua Lipa με τον Callum Turner, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία για τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο αγαπημένος της δηλώνει μεγάλος θαυμαστής της διεθνούς ποπ σταρ, γεγονός που έχει γίνει αντικείμενο πειραγμάτων μεταξύ τους.

«Ο Παναγιώτης έχει μεγάλη αδυναμία στη Dua Lipa. Μου λέει συνεχώς ότι είναι πανέμορφη, η πιο ωραία γυναίκα και πως θα ήθελε να είναι μαζί της», ανέφερε γελώντας.

Η ίδια, ωστόσο, δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και του έδωσε τη δική της αποστομωτική απάντηση: «Του λέω: “Πάρ’ την εσύ τη Dua Lipa, να πάρω κι εγώ τον Callum Turner”».

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στο πάνελ, με την παρουσιάστρια να αντιμετωπίζει με χιούμορ τη γνωστή αδυναμία του συντρόφου της στη διάσημη τραγουδίστρια.

Την ίδια περίοδο, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Dua Lipa και ο Callum Turner επισημοποίησαν τη σχέση τους με μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, επιλέγοντας να κρατήσουν την προσωπική τους στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

