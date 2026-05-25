Βαθιά συγκινημένη δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου για τον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα, μια είδηση που έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη την ελληνική showbiz. Αν και η αγαπημένη γυμνάστρια έδινε αθόρυβα τον δικό της αγώνα ξεκαθαρίστηκε πως η απώλειά της δεν προήλθε από τη μάχη της με τον καρκίνο. Την αλήθεια αυτή αποκατάστησε με θάρρος η κόρη της, Βικτώρια, προσεγγίζοντας τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ έξω από τον «Ευαγγελισμό».

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για την Γωγώ Μαστροκώστα

«Ήθελα να πάρω τον Χάρη Σιανίδη αλλά ξέρω ότι είναι σε τόσο δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μιλιόταν. Ήταν σε άθλια κατάσταση», αποκάλυψε η παρουσιάστρια, καθώς ο pr manager ήταν κολλητός φίλος της Γωγώς Μαστροκώστα και βρισκόταν συνεχώς πλάι στην οικογένειά της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η απεσταλμένη δημοσιογράφος έξω από τον Ευαγγελισμό, αποκάλυψε πως άφησε την τελευταία της πνοή λίγο μετά τις 00:00.

Μετά τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε: «Η Γωγώ δεν έφυγε από καρκίνο. Τον είχε ξεπεράσει και έφυγε από κάτι διαφορετικό από το οποίο δεν είμαι γιατρός και δεν γνωρίζω», λέγοντας πως εμφανίστηκαν άλλα πράγματα στην υγεία της. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα.

Τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν πριν 4 χρόνια στο Πρωινό του ΑΝΤ1, όπου με αφορμή τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά από καρκίνο μίλησε για τη δική της μάχη.

govastiletto.gr -Γωγώ Μαστροκώστα: Η στιγμή που έμαθε για τον καρκίνο – «Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: Θα τη δω να μεγαλώνει;»