Η Κατερίνα Καινούργιου το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου μοιράστηκε με τους followers μια τρυφερή ανάρτηση για τη νέα της ζωή ως μητέρα.

Η παρουσιάστρια περνά το καλοκαίρι της στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια. Πρόκειται για το πρώτο καλοκαίρι της με τη μικρή, γεγονός που κάνει τις φετινές στιγμές στο νησί ακόμη πιο ξεχωριστές.

Ξαπλωμένη δίπλα στην κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου σκέφτηκε πόσο διαφορετική είναι πλέον η καθημερινότητά της.

«10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου», έγραψε στο Instagram.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Πρώτες διακοπές με την κόρη της