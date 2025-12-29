Η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube και αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου από τα social media.

Η πρώην παρουσιάστρια εξήγησε: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”.

Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

Απαντώντας η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», τόνισε:

«Πάμε στο κομμάτι που είπε για μένα και για την εκπομπή. Είχε δίκιο η Μαίρη. Πραγματικά, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε τρεισήμισι χρόνια και να έχω πάθει σοκ. Ένας παρουσιαστής γενικότερα, φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής.

Από κει και πέρα όμως, επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση, από αυτήν που υπάρχει τώρα… δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Κακώς, θα μου πεις “Κατερίνα μου παρουσιάστρια δεν είσαι;” Κακώς, συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές.

Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω, αν υπάρχει κάποιος μπράβο τους, τι να πω. Στην προηγούμενη κατάσταση λοιπόν που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα…

Ήταν ότι «έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη». Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στη σκαλέτα… βλέπω στον αέρα, να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ. Έχω ασπρίσει, λέω τι είναι αυτό τώρα; Υπάρχει μια διαφωνία με την τότε από πάνω, τέλος πάντων, συνθήκη, ότι “ναι αυτό θέλω, αυτό θα παίξει”.

Έτσι ήταν τότε, αποφάσισαν εκείνοι, εντάξει… με βοήθησαν και πάρα πολλοί συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, απλά έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη, τα οποία σίγουρα φταίω γιατί δεν είχα πατήσει πόδι.

Βγαίνοντας λοιπόν στον αέρα, έχω πάθει σοκ… είχε δίκιο η κοπέλα και λέω είναι ό,τι πιο άβολο πραγματικά που έχει γίνει ποτέ. Θυμάμαι να ‘ναι ο Γρηγόρης, να είσαι εσύ… προσπαθήσαμε λίγο να το μπαλώσουμε, να πω ότι “Ωραία, οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί”.

Δηλαδή, πραγματικά προσπάθησα να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου, να με ρωτήσουν για κάποιον πρώην που μου ‘χει συμβεί βέβαια και να είμαι λίγο αμήχανη, αλλά από κει και πέρα προσπάθησα να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός εδώ μετά…

Αν έκρινε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να με “χτυπήσει”, ήταν δικαίωμά της».

