Μια απρόσμενη προσωπική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Με αφορμή κουίζ που παρουσίασε η Έλενα Πολυκάρπου σχετικά με γνωστό τηλεοπτικό ζευγάρι που έχει διαφορά ηλικίας, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια δική της αποκάλυψη.

Καθώς σχολιάστηκε πως στο ζευγάρι η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα, η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε: «Όπως κι εγώ με τον Παναγιώτη έχουμε διαφορά ηλικίας. Τέσσερα χρόνια», είπε χαμογελώντας, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δημόσια την ηλικιακή απόσταση που έχει από τον σύντροφό της.

Λίγο πριν, σε άλλο σημείο της εκπομπής, η παρουσιάστρια είχε υποδεχτεί τις Rainbow Mermaids, οι οποίες μίλησαν ανοιχτά για τον πολιτικό τους γάμο και εξήγησαν γιατί δεν επέλεξαν σύμφωνο συμβίωσης.

Η συζήτηση στάθηκε αφορμή για μια ακόμη προσωπική αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου.

«Κι εγώ σύμφωνο συμβίωσης έκανα, λόγω του παιδιού. Για το θέμα της αναγνώρισης», ανέφερε, τονίζοντας ότι επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδικασία για να εξασφαλίσει τα νομικά δικαιώματα γύρω από τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κατερίνα Καινούργιου μιλά ανοιχτά για αυτό το θέμα. Στα τέλη Οκτωβρίου είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της πως βρίσκεται ήδη σε διαδικασία να προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Το ψάχνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Οτιδήποτε και να συμβεί, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου να έχεις παιδί και να πρέπει κάποιος άλλος να αποφασίζει», είχε δηλώσει τότε, εξηγώντας ότι η επιλογή αυτή δίνει στα ζευγάρια μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία.

Με τις δηλώσεις της αυτές, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό της μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής της, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις και τις αποφάσεις της γύρω από την οικογένεια και τη συμβίωση.

