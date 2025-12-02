Αποκάλυψη για τη βάπτιση της κόρης της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του «Super Κατερίνα».

Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια των Νιφλή και Κολοκυθά, οι οποίοι ανέφεραν: «Επειδή άκουσα περί βαπτίσεως. Οικονόμου και Παυλόπουλε, μαζευτείτε γιατί εμείς είμαστε από την πλευρά του γαμπρού, Παν. Κουτσ. Παν Κουτσ είναι συνώνυμο της Αίγινας. Οπότε που θα γινόταν η βάφτιση; Στην Αίγινα. Αφήστε το πάνω μας, εμείς είμαστε».

Η αποκάλυψη της Καινούργιου για την βάφτιση

«Δεν θα γίνει στην Αίγινα. Το παιδάκι με το καλό το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», ξεκαθάρισε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του ALPHA είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι νονοί του παιδιού της, το οποίο είναι κοριτσάκι, θα είναι ένα κοντινό της πρόσωπο από την δική της την μεριά, και ένα αγαπημένο πρόσωπο του συντρόφου της. Ωστόσο, πρόσφατα μίλησε με ονόματα και αποκάλυψε την μια από τους δύο νονούς!

Πρόκειται για την επιχειρηματία Ζωή Μπόικου, η οποία διατηρεί την επιχείρηση καλλυντικών ZOEVA COSMETICS, η οποία είναι κολλητή φίλη της παρουσιάστριας.

