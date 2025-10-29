Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή της, καθώς περιμένει το πρώτο παιδάκι της με το σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ όπως έχει πει η ίδια βρίσκονται σε διαδικασία συμφώνου συμβίωσης.

Σήμερα, Τετάρτη 29/10 με αφορμή το quiz που είχαν στην εκπομπή, «Super Κατερίνα» σχετικά με μια ηθοποιό που πρόκειται να παντρευτεί τον Μάιο στην Πάρο, έκανε μια αποκάλυψη για το δικό της γάμο.

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκαθάρισε: «Ξέρεις πόσο ωραία μέρη υπάρχουν στην Πάρο και πολύ οικονομικά; Εγώ όχι στην Πάρο άλλα πράγματα».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ατάκα όλο νόημα – «Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα είναι…»