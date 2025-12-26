Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν μια μοναδική λάμψη για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της. Μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, βιώνουν την απόλυτη ευτυχία περιμένοντας τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, ένα δώρο που ανυπομονούν να κρατήσουν σύντομα στην αγκαλιά τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ, όπως έχει παραδεχτεί και η ίδια, πέρασε διάφορες δυσκολίες μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα των Χριστουγέννων σε ανάρτηση που έκανε μέσω story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, μια από τα περσινά Χριστούγεννα, και μια από τα φετινά, ενώ στη δεύτερη ο αγαπημένος της κρατά την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Χρόνια πολλά σε όλους! Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε, οι ευχές πραγματοποιούνται» γράφει χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην ανάρτησή της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

Το πρώτο της παιδί αναμένεται να έρθει στον κόσμο στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

