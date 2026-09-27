Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να δείξει, μέσα από τα social media, μια γλυκιά, οικογενειακή εικόνα από την καθημερινότητά της.

Η παρουσιάστρια πήρε μαζί της την πέντε μηνών κόρη της και επισκέφθηκε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χώρο όπου εργάζεται.

Η επίσκεψη εξελίχθηκε σε μια μικρή, οικογενειακή βόλτα, με τον ίδιο να υποδέχεται με χαρά τη σύζυγο και την κόρη του.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη στην κουζίνα του καταστήματος.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατούσε στην αγκαλιά του τη μικρή, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε το στιγμιότυπο και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Δείτε το στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η τρυφερή αγκαλιά