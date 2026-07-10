Το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς απολαμβάνει τις πρώτες της διακοπές ως μητέρα μαζί με την κόρη της, Ξένια.

Μετά το φινάλε της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, η παρουσιάστρια άφησε πίσω της την καθημερινότητα της Αθήνας και ταξίδεψε στις Κυκλάδες για λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Πρώτος σταθμός των διακοπών της είναι η Πάρος, ένας προορισμός που κατέχει ξεχωριστή θέση τόσο για την ίδια, όσο και για τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι διαθέτει εξοχική κατοικία στο νησί, ενώ ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί, γεγονός που τους οδηγεί να περνούν μεγάλο μέρος του καλοκαιριού στο κυκλαδίτικο νησί.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το πλοίο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ξεχωριστού καλοκαιριού, έχοντας πλέον στο πλευρό της τη μικρή Ξένια.

Govastiletto.gr – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Μιλά πρώτη φορά για την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους