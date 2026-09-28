Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη σημασία που είχε για εκείνη η Τίμια Ζώνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως προμηθεύτηκε τη ζώνη από τη Μονή Βατοπαιδίου —μέσω της συνεργάτιδάς της, Έλενας Πολυκάρπου— και τη φορούσε συνεχώς από τις πρώτες εβδομάδες της κύησης ως προστασία για την κόρη της.

Μάλιστα, όπως μοιράστηκε με το κοινό, κράτησε τη ζώνη μαζί της ακόμα και κατά την είσοδό της στο χειρουργείο, ζητώντας από το ιατρικό προσωπικό να της επιτρέψουν να την έχει κοντά της μέχρι τη στιγμή του τοκετού.

«Μας είχε φέρει η Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατέψει. Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε ότι το κάνουν πολλές γυναίκες. Την έβγαλα με το που γέννησα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η Τίμια Ζώνη συνδέεται με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια της Ορθοδοξίας. Στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος διατηρείται η παράδοση να ευλογούνται κορδέλες ή ζώνες πάνω στην Τίμια Ζώνη και στη συνέχεια να δίνονται σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύλληψη. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, οι γυναίκες φορούν τη ζώνη γύρω από τη μέση τους συνοδεύοντάς τη με προσευχή και, ανάλογα με τις οδηγίες που ακολουθούν, με νηστεία.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που έκανε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή μαζί με την κόρη τους