Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα γιορτής για τους Έλληνες και όπως όλες οι εκπομπές, έτσι και αυτή της Κατερίνας Καινούργιου ξεκίνησε σήμερα με αναφορές στην εθνική μας επέτειο.

Στην «Super Κατερίνα» προβλήθηκε στιγμιότυπο με το μικρό Νικόλα από την Ανάφη να απαγγέλει το ποίημά του και κατόπιν η Κατερίνα Καινούργιου πήρε το λόγο.

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Εγώ ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην κόρη του μάγειρα της εκπομπής, Πέτρου Συρίγου, η παρουσιάστρια είπε: «Συγνώμη, δεν θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος, αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα».

