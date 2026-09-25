Μια τρυφερή αναφορά στην πέντε μηνών κόρη της, Ξένια, έκανε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τη σημερινή της εκπομπή, με αφορμή τη συνέντευξη της Χριστίνας Φλαμπούρη και το βιβλίο της «Οι 7 κορυφές».

Η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα» αποκάλυψε πως πήρε το βιβλίο στο σπίτι, καθώς θέλει να το ξεφυλλίζει μαζί με τη μικρή της, η οποία φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για τις εικόνες και την εικονογράφησή του.

«Μου το άφησε στο καμαρίνι χθες και το πήρα σπίτι, γιατί τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή, μάλιστα, το σημείο του βιβλίου όπου οι μαμάδες πηγαίνουν μαζί για ορειβασία και περίπατο, η Κατερίνα Καινούργιου αστειεύτηκε με το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και η ίδια μια τέτοια δραστηριότητα με την κόρη της.

«Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο. Με φαντάζεσαι; Ποτέ», σχολίασε με χιούμορ.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως πρόσφατα δοκίμασε μαζί με την κόρη της μια διαφορετική δραστηριότητα. Όπως είπε, την πήγε στο Gymboree, ένα πρόγραμμα για βρέφη και μικρά παιδιά που βασίζεται στη μουσικοκινητική και την εξερεύνηση των αισθήσεων.

«Χθες την πήγα και Gymboree. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», ανέφερε.

Μάλιστα, κλείνοντας με χιούμορ, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πως η ίδια μάλλον θα δυσκολευόταν περισσότερο από την κόρη της αν αποφάσιζε να την πάρει μαζί της για ορειβασία.

«Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

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