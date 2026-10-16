Μια ιδιαίτερη και γεμάτη λάμψη έξοδο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο λαμπερό event για τη νέα συνεργασία της H&M με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Elie Saab.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, με τις εντυπώσεις να κλέβει μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ο σύντροφός της την αγκαλιάζει και τη φιλά στο μάγουλο.

Το ζευγάρι, που έχει πλέον δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, συνεχίζει να απολαμβάνει κοινές στιγμές, βρίσκοντας χρόνο για δύο παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας είναι μαζί από το 2024, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους γνωρίζονταν αρκετά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι, καθώς αρχικά τους συνέδεε μια φιλική σχέση.

Στην πορεία, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν, η φιλία μετατράπηκε σε έρωτα και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγινε ο άνθρωπος με τον οποίο η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να μοιραστεί τη ζωή της και να δημιουργήσει οικογένεια.

Η νέα κοινή εμφάνιση της παρουσιάστριας και του επιχειρηματία έρχεται να προστεθεί στις στιγμές που μοιράζονται κατά καιρούς με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Δείτε φωτογραφίες

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Η κορδέλα από τη Μονή Βατοπαιδίου που δεν αποχωρίστηκε ούτε στον τοκετό