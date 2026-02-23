Η Κατερίνα Καινούργιου φέτος θα ζήσει το πιο όμορφο Πάσχα της ζωής της, αφού ετοιμάζεται να κρατήσει στα χέρια της την κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha πρόκειται να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, με αφορμή ένα θέμα για το φετινό Πάσχα που πρόβαλλαν στην εκπομπή της, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η κόρη της θα γεννηθεί περίπου το Πάσχα.

Μάλιστα, σε παλαιότερη εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναφέρει ότι περιμένει να έρθει στον κόσμο γύρω στις 17 Απριλίου.

«Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λόγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου.

Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπεβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε το βίντεο:

