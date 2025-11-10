Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η ίδια το επιβεβαίωσε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ανακοινώνοντας μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ότι κυοφορεί.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στο προφίλ της φωτογραφίες της με ένα στενό φόρεμα, με την φουσκωμένη κοιλίτσα της να ξεπροβάλλει, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, με το σύντροφό της να της φιλάει το λαιμό.

Ήταν κάτι που η παρουσιάστρια το ήθελε πολύ και το ονειρευόταν και δεν δίσταζε να μιλήσει για το γεγονός αυτό και σε συνεντεύξεις της, αλλά πολύ συχνά και μέσα από την εκπομπή της στο κανάλι του Alpha, Super Κατερίνα. Πέρυσι, μάλιστα, το Μάιο του 2024, η ίδια είχε κάνει μια προφητική δήλωση για την εγκυμοσύνη της.

Ετοιμαζόταν να υποδεχθεί στο πλατό της για συνέντευξη τη Νένα Χρονοπούλου, για την οποία δήλωσε πριν την χαιρετήσει: «Σήμερα εκτός από πολύ ωραίους ανθρώπους και συνεντεύξεις, σας είπα ότι θα έχουμε και ανθρώπους που έχουν βιώσει το θαύμα της ζωής και ταυτόχρονα για εμένα η συγκεκριμένη γυναίκα που θα έρθει είναι μια ηρωίδα και ο λόγος που βγαίνει τηλεοπτικά είναι μόνο ένας, να δώσει δύναμη και κουράγιο και σε άλλες γυναίκες, που μπορεί να βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ, να υποδεχτούμε τη Νένα Χρονοπούλου».

Αφού η ίδια μπήκε στο πλατό, επειδή ήταν η ημέρα των γενεθλίων της Κατερίνας Καινούργιου, θέλησε να της ευχηθεί, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Πολύχρονη, γερή, τυχερή και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ, μετά από έναν χρόνο να έχεις πολλές αγκαλιές που σου αξίζουν».

Η Κατερίνα Καινούργιου της απάντησε: «Ή θα είμαι έγκυος ή θα έχω παιδάκι, το νιώθω», και να που το ένστικτό της δεν έπεσε έξω.

