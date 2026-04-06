Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αργά το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, με καισαρική στο μαιευτήριο Ρέα, βάρους περίπου 2 κιλών και 700 γραμμαρίων.

Λίγες ώρες μετά τον ερχομό της κόρης της, η γνωστή παρουσιάστρια πραγματοποίησε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο, επιλέγοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα Instagram story.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, κυριαρχούν οι ροζ αποχρώσεις, με εντυπωσιακές ανθοδέσμες, μπαλόνια και γλυκά, όπως μπισκότα με ροζ ζαχαρόπαστα, να έχουν γεμίσει το δωμάτιο.

Η ίδια συνόδευσε το στιγμιότυπο με το τραγούδι She του Elvis Costello.

