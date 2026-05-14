Η Κατερίνα Καινούργιου έχει επιστρέψει πίσω στα επαγγελματικά της καθήκοντα, σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια, εκτός από την επιστροφή της στη «Super Κατερίνα», ξεκίνησε τις πρώτες βόλτες με τη μικρή Ξένια, η οποία την έχει ξετρελάνει.

Η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε στις 3 Απριλίου και από τη στιγμή που έγινε μαμά, η ζωή της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά.

Μάλιστα, η οικοδέσποινα του Alpha σε δημοσίευση που πραγματοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, την Τετάρτη 13 Μαΐου, ανέβασε φωτογραφίες από την έξοδο με την κόρη της στο κέντρο της Αθήνας.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Mom era… Athens with you… Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», και όπως ήταν επόμενο συγκέντρωσε χιλιάδες likes και ευχές από τους διαδικτυακούς φίλους της.

