Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε, το πρωί της Δευτέρας 15/12, μια αποκάλυψη μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι βρέθηκε σε εκδήλωση με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ωστόσο δεν κατάλαβε ποιος είναι.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Τον είδα τις προάλλες σε ένα τραπέζι, καθόταν δίπλα μου. Είχαμε πάει σε ένα κάλεσμα και καθόταν δίπλα μου. Άρχισε μου μίλαγε, ήταν με την κοπέλα του. Πολύ ευγενικό παιδί. Που να καταλάβω; Δεν έχω ιδέα από ποδοσφαιριστές πια, παλιά ήξερα. Τώρα είναι και μικρά παιδάκια, δεν είναι κάποιος να πεις τι ωραίος άνδρας. Είναι παιδάκια για εμένα.

Σε κάποια φάση του λέω “εσύ με τι ασχολείσαι;”. Είχα προβληματιστεί και μου λέει “Αθλητής είμαι”. “Τι παίζεις;” και ο Παναγιώτης δίπλα με σκουντάει. “Α, ναι; Είμαι φίλη του Μιλτιάδη”, του λέω. Ό,τι να’ναι… Μου λέει “σε ξέρω εγώ”. Του είπα “συγγνώμη, δεν έχω ιδέα”. Αλλά ωραίο παιδί, καλοβαλμένος, σοβαρός φαινόταν. Λέω ωραία γενιά αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση αυτό το παιδί».

Δείτε το βίντεο:

