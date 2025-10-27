Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τη συνέντευξη της ηθοποιού Τζόϋς Μιχαηλίδου και τη νέα της επαγγελματική πορεία ως security, μίλησε για τη δική της καριέρα και τη σημασία να έχει κανείς εναλλακτικά σχέδια.

«Ξέρω ότι δεν θα κάνω για πάντα τηλεόραση και πάντα θέλω να έχω ένα plan B. Το plan B μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που σκέφτομαι ή θα ήθελα, αλλά πρέπει να είσαι ευέλικτος και να μπορείς να κάνεις κι άλλα επαγγέλματα», ανέφερε η παρουσιάστρια, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας σε έναν χώρο που αλλάζει συνεχώς.

Η Δάφνη Μπόκοτα πρόσθεσε με αφορμή τη δική της πορεία στον χώρο της τηλεόρασης: «Αν έχεις αφήσει τη σφραγίδα σου, δεν σε ξεχνάει ο χώρος. Εγώ ήμουν τόσα χρόνια εκτός τηλεόρασης», δίνοντας έμφαση στη μακροχρόνια αξία της δουλειάς και της αναγνωρισιμότητας.