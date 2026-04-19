Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια τρυφερή δημοσίευση με τους διαδικτυακούς φίλους της, αναπολώντας στιγμές από ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανέβασε, το Σαββάτου 18 Απριλίου, μια φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Νέα Υόρκη, πριν ένα χρόνο.

Το στιγμιότυπο αποπνέει ανεμελιά, καταγράφοντας μια περίοδο ξεγνοιασιάς για το ζευγάρι, πριν από τις μεγάλες αλλαγές στην προσωπική τους ζωή, καθώς πλέον οι δυο τους έχουν δημιουργήσει οικογένεια και έχουν αποκτήσει ένα παιδί, γεγονός που έχει αλλάξει τη ζωή τους ριζικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που μοιράζεται συχνά προσωπικές αλλά και επαγγελματικές στιγμές της με το κοινό της στα social media, διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, με την οικογενειακή της ζωή να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Δείτε τη φωτογραφία:

