Η Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποίησε μια χαλαρή βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να διασκεδάσει στο μαγαζί του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε στο γνωστό στέκι, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και τη νέα καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί μετά τον ερχομό της κόρης της.

Μάλιστα, στιγμιότυπο από τη βραδιά ανέβασε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram η Βάσια Μαυράκη, η αστρολόγος της εκπομπής «Super Κατερίνα», η οποία βρισκόταν επίσης στο μαγαζί.

Στο βίντεο που ανέβασε στα Instagram Stories της καταγράφεται η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου της.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα με την 5 μηνών κόρη της