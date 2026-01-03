Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με μια ξεχωριστή απόδραση στο Παρίσι, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, ρομαντισμού και χαράς.

Το ζευγάρι ζει με ενθουσιασμό τους τελευταίους μήνες πριν την έλευση του πρώτου τους παιδιού και επιλέγει να απολαύσει την περίοδο αυτή με αγάπη και τρυφερότητα, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις.

Το Παρίσι, με τη μοναδική του ατμόσφαιρα και τη ρομαντική γοητεία, ήταν ο ιδανικός προορισμός για το πρώτο ταξίδι της χρονιάς. Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της περπάτησαν στους διάσημους δρόμους της πόλης, απόλαυσαν καφέ σε γραφικά καφέ και αφιερώθηκαν σε στιγμές ξεκούρασης και ευτυχίας.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Κατερίνα και ο Παναγιώτης μοιράστηκαν με τους followers τους μικρές εικόνες από την απόδρασή τους, δίνοντας μια γλυκιά γεύση από τις προσωπικές τους στιγμές στο Παρίσι.

