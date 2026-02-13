Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε το πρωί της Παρασκευής 13/03 στην εκπομπή Super Κατερίνα για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με τις αμοιβές των παρουσιαστών, ειδικά μετά την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι τα ποσά που ακούγονται για τους παρουσιαστές είναι συχνά παραπλανητικά: «Πραγματικά, κανείς δεν ξέρει τι παίρνει ο άλλος. Κάθε παρουσιαστής διαπραγματεύεται για τον εαυτό του και ο καθορισμός των αμοιβών γίνεται με βάση το τι μπορεί και θέλει να δώσει το κανάλι».

Η ίδια τόνισε επίσης ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις συμφωνίες, όπως η δημοφιλία του παρουσιαστή, η εμπορικότητα και το γκελ στο κοινό.

«Αν κάποιος είναι καλός στη δουλειά του, το κανάλι οφείλει να τον πληρώσει ανάλογα. Όσα βλέπουμε κατά καιρούς, όπως “Εγώ τότε έδωσα τόσα λεφτά”, είναι παραπλανητικά. Κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν», συμπλήρωσε.

Με άλλα λόγια, η τηλεοπτική πραγματικότητα και οι αμοιβές δεν είναι τόσο απλές όσο φαίνονται στις ειδήσεις, ενώ η Κατερίνα προτρέπει τους δημοσιογράφους και το κοινό να μην βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα.