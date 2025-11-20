Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί και λαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα από την ομάδα της εκπομπής Super Κατερίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την εκτίμησή της για τους συνεργάτες της, αφήνοντας παράλληλα μια διακριτική σπόντα για το παρελθόν.

Την ώρα που η αστρολόγος Βάσια Μαυράκη ξεκινούσε τις προβλέψεις της ημέρας, η Καινούργιου σχολίασε: «Είμαι σε ενδιαφέρουσα φάση. Δεν μπορώ να συγχύζομαι με τίποτα. Ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Θα κοιτάω τον εαυτό μου και όλα καλά».

Στη συνέχεια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς την παραγωγή της εκπομπής, πρόσθεσε με εγκάρδιο τόνο: «Πόσο υπέροχη παραγωγή έχω! Γιάννη μου, χαίρομαι ειλικρινά, θα το πω ειλικρινά, δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου. Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς. Τόσο καλούς ανθρώπους να με φροντίζουν και να με προσέχουν. Είστε όλοι υπέροχοι, καλοί και ευγενικοί».

Η αναφορά της έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη παραγωγή της, την Barkingwell Media, της οποίας CEO είναι ο πρώην φίλος της, Νίκος Κοκλώνης, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί η στροφή σε μια πιο φιλική ομάδα συνεργατών.