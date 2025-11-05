Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε καλεσμένη την Μαρία Ηλιάκη στην «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά, 11 χρόνια μετά το τέλος του «Δέστε τους» στον Alpha.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα. Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη».

Η Μαρία Ηλιάκη απάντησε: «Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι και η πανσέληνος σήμερα και είμαι ευσυγκίνητη».

Η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε: «Πώς με βλέπεις; Στρουμπούλεψα», και η Μαρία Ηλιάκη της απάντησε κάνοντας χιούμορ: «Ψήλωσες».

