Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου , η οποία λίγες εβδομάδες μετά τον ερχομό της κόρης της, μοιράστηκε ένα τρυφερό ενσταντανέ από τη νέα της καθημερινότητα. Η παρουσιάστρια, έχοντας στο πλευρό της τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο με τη μικρή τους Ξένια, επιβεβαιώνοντας πως η ζωή της έχει πλέον αποκτήσει νέο νόημα.

Το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής της δείχνει να την έχει γεμίσει, με την ίδια να μπαίνει σε έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφία από το συρτάρι της μικρής, δείχνοντας για πρώτη φορά τα ρουχαλάκια της νεογέννητης κόρης της, η οποία έχει πάρει το όνομα Ξένια (Πολυξένη-Αλεξάνδρα). Το στιγμιότυπο συνόδευσε με τη φράση «Night outfit», προκαλώντας χαμόγελα στους followers της.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού για την εμφάνισή της στο μαιευτήριο, με την Κατερίνα Καινούργιου να απαντά δημόσια, τονίζοντας πως η γέννηση της κόρης της ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής της και ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να αισθάνεται όμορφη όπως εκείνη επιλέγει.

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι. Και αναρωτιέμαι… γιατί;

Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό… ΙΕΡΟ… Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη! Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη… Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννα μια ζωή!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα… Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα! Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!

Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι… Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη. Καλή Ανάσταση σε όλους», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

