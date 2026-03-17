Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα σε ένα προσωπικό περιστατικό που της συνέβη πρόσφατα, με αφορμή την υπόθεση της Χριστίνα Σάλτη.

Όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, την σταμάτησε η Τροχαία για αλκοτέστ, ενώ εκείνη βιαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι της, επειδή δεν ένιωθε καλά.

Μάλιστα, περιέγραψε ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, και εξεπλάγη όταν της ζητήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο.

Η ίδια ανέφερε πως θεωρεί ότι τα δημόσια πρόσωπα αντιμετωπίζονται συχνά με μεγαλύτερη αυστηρότητα σε τέτοιους ελέγχους, αν και ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί απλώς έκαναν τη δουλειά τους. Όπως είπε, τελικά έκανε το αλκοτέστ, το οποίο φυσικά ήταν αρνητικό.

Στη συνέχεια, σχολίασε και το περιστατικό με τη Χριστίνα Σάλτη, εκφράζοντας την απορία της για τον τρόπο που παρουσιάστηκε στα social media.

Τόνισε πως τέτοια ζητήματα δεν προσφέρονται για χιούμορ, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα που επηρεάζουν τον κόσμο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι celebrities οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υπευθυνότητα.

