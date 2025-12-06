Η Κατερίνα Καινούργιου απαθανατίστηκε πρόσφατα στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τους φωτογράφους να την εντοπίζουν κοντά στο Κολωνάκι, όπου βρίσκεται η κατοικία της και τα καταστήματα του συντρόφου της.

Η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της και αποπνέει κομψότητα και στιλ στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Σε αυτήν την ευκαιρία επέλεξε ένα office look που συνδύαζε μαύρη παντελόνα και ζιβάγκο, καλυμμένο με μια μακριά μπεζ καμπαρντίνα. Τα αξεσουάρ ήταν προσεκτικά επιλεγμένα: ένα διακριτικό κόσμημα στον λαιμό και μαύρα καστόρ μποτάκια με λεπτό, χαμηλό τακούνι.

Στο χέρι κρατούσε την αγαπημένη της Hermès σε γκρι απόχρωση, ένα κομμάτι που έχει εμφανιστεί σε αρκετές προηγούμενες εμφανίσεις της, προσδίδοντας μια πινελιά πολυτέλειας και κομψότητας στο σύνολό της.

Η Κατερίνα φαίνεται να απολαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της, μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της στα μέσα Νοεμβρίου, η οποία είχε ήδη κυκλοφορήσει με έντονες φήμες λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Οι εμφανίσεις της αποπνέουν τόσο στυλ, όσο και άνεση, αποδεικνύοντας ότι η εγκυμοσύνη δεν περιορίζει την κομψότητα.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της