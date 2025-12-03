Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το κοινό της, στην εκπομπή Super Κατερίνα, μια τρυφερή στιγμή για το μέλλον της οικογένειάς της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφτεί τη Disneyland μαζί με το παιδί της όταν θα είναι αρκετά μεγάλο για να θυμάται τη στιγμή.

«Είμαι κολλημένη με τη Disneyland, έχω πάει τόσα Χριστούγεννα. Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου να το πάω κι εγώ, νομίζω είναι όνειρο ζωής», εξομολογήθηκε η Κατερίνα, προσθέτοντας ότι εκείνη δεν είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το θεματικό πάρκο παιδική ηλικία και πήγε μόλις στα 30 της.

Η παρουσιάστρια συμβούλεψε τους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε μεγαλύτερη ηλικία, ώστε οι αναμνήσεις να είναι πιο ζωντανές: «Είναι κρίμα να τα πηγαίνετε μικρά με τα καρότσια. Καλύτερα να τα πάτε μεγαλύτερα για να θυμούνται μετά».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, αναμένουν με χαρά τη γέννηση του παιδιού τους, ενώ ο επιχειρηματίας της είχε κάνει πρόταση γάμου σε ένα από τα ταξίδια τους στο Παρίσι.

