Μια προσωπική εμπειρία με πιθανή διαδικτυακή απάτη μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα. Η παρουσιάστρια θέλησε να μιλήσει για ένα παράξενο μήνυμα που είχε λάβει πριν από περίπου έναν μήνα στο προσωπικό της email.

Όπως εξήγησε, ανάμεσα στα πολλά μηνύματα που δέχεται καθημερινά, ένα ξεχώρισε λόγω του περιεχομένου του. Σύμφωνα με την ίδια, μια άγνωστη γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ζει στη Γαλλία, της έγραψε πως παρακολουθεί χρόνια τη δουλειά της και τη θαυμάζει.

Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και ότι βρίσκεται στο τέλος της ζωής της.

Η γυναίκα ισχυριζόταν πως δεν έχει συγγενείς και πως διαθέτει 10 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, τα οποία ήθελε να αφήσει στην παρουσιάστρια.

Για να γίνει όμως η υποτιθέμενη μεταβίβαση, ζητούσε από την Καινούργιου να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο και να συμπληρώσει προσωπικά στοιχεία και τραπεζικές πληροφορίες.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι το περιστατικό της έκανε μεγάλη εντύπωση, επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους μηνύματα αποτελούν συχνά μορφή διαδικτυακής απάτης.

Με αφορμή την εμπειρία της, θέλησε να προειδοποιήσει τους τηλεθεατές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν παρόμοια emails που ζητούν προσωπικά δεδομένα.

