Ένα διαφορετικό καλοκαίρι ζει φέτος η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς αυτές είναι οι πρώτες διακοπές που περνά ως μαμά.

Η έλευση της κόρης της έχει αλλάξει τις προτεραιότητές της και έχει δώσει ξεχωριστό νόημα στις φετινές καλοκαιρινές ημέρες.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια. Μακριά από το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής στο κυκλαδίτικο νησί.

Το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα νέο άλμπουμ με φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Στο επίκεντρο των περισσότερων στιγμιότυπων βρίσκεται η μικρή Ξένια, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται τρυφερές εικόνες από τις στιγμές που περνούν μαζί. Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης στιγμιότυπα από τις βουτιές στην πισίνα, αλλά και από τις ήρεμες οικογενειακές ώρες που απολαμβάνει πλέον στην καθημερινότητά της.

«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας με τον πιο λιτό τρόπο το συναίσθημα που της δημιουργούν οι φετινές διακοπές.

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