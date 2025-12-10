Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μπει στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να γίνει μητέρα για πρώτη φορά. Η παρουσιάστρια του Alpha είχε σήμερα, Τετάρτη 10/12, καλεσμένες τις Rainbow Mermaids, οι οποίες την ρώτησαν πότε θα έρθει στο podcast τους στο YouΤube.

Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε την απόφασή της να μη παραχωρήσει καμία συνέντευξη μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη της και να γεννήσει. Η ίδια εξήγησε ότι λόγω της καθημερινής έκθεσης που ήδη βιώνει, δεν επιθυμεί να πει κάτι που θα μπορούσε να σχολιαστεί αρνητικά και να την στεναχωρήσει σε αυτή την ευαίσθητη φάση της ζωής της.

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε: «Στην παρούσα φάση εγώ έχω αποφασίσει, μέχρι να γεννήσω, και ας μη με καταλαβαίνετε, να μη δώσω καμία συνέντευξη. Και έχω σκεφτεί και το λόγο. Δεν θέλω να δώσω καμία συνέντευξη γιατί μετά, επειδή εκτίθεμαι πάρα πολύ καθημερινά, ό,τι και να πω θα σχολιαστεί. Και μπορεί κάτι να σχολιαστεί και αρνητικά. Δεν θέλω κάτι να με στεναχωρήσει. Οπότε λέω μέχρι να γεννήσω τίποτα… Σας υπόσχομαι ότι θα έρθω. Αλλά να γεννήσω πρώτα, να είμαστε καλά…».

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής έχουν υπογράψει ήδη σύμφωνο συμβίωσης, ανυπομονούν να γίνουν γονείς για πρώτη φορά και να κρατήσουν την κόρη τους στην αγκαλιά τους.

