Για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την κόρη της Ξένια, αλλά και τα σχέδια που έχει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, το οποίο χαρακτήρισε ως το ομορφότερο της ζωής της, ενώ αποκάλυψε και λεπτομέρειες για τη βάφτιση της μικρής.

Όπως ανέφερε, το μυστήριο έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027 στην Πάρο και θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

«Προς το παρόν, θα πάμε για τη βάπτιση. Ξέρεις πολύ καλά ότι το μωράκι το έχω τάξει στην Εκατονταπυλιανή. Θα κάνω το μυστήριο για πολύ λίγους, σε ένα κλειστό μυστήριο. Θα γίνει την άνοιξη του 2027, το έχουμε αποφασίσει, τα έχω κλείσει όλα, στην Πάρο θα γίνει», αποκάλυψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ακόμη, για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ ο γάμος τους θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

«Γάμος θα γίνει πιο μετά και νομίζω ότι θα γίνει με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μας, κανέναν άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιθυμία για δεύτερο παιδί

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο σύντροφός της επιθυμεί να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί. Η ίδια, ωστόσο, θέλει πρώτα να απολαύσει περισσότερο τα πρώτα χρόνια της κόρης της, ενώ παραδέχτηκε πως έχει ορισμένες ανησυχίες.

«Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές… Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως η επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, της δημιουργεί και κάποιες ενοχές, καθώς θα περνά λιγότερες ώρες στο σπίτι.

Μιλώντας για τη μητρότητα, αποκάλυψε πως ακόμη και σήμερα ανησυχεί για την κόρη της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά… Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου», εξομολογήθηκε.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως το γεγονός ότι απέκτησε το πρώτο της παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, σε συνδυασμό με το ότι γέννησε λίγο πρόωρα, της δημιούργησε κάποιες φοβίες σχετικά με μια δεύτερη εγκυμοσύνη.

«Επειδή εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο», ανέφερε.

«Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι», κατέληξε.

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