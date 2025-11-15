Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και ρωτήθηκε για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, ενώ τόνισε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη τίποτα για το ποιος θα την αντικαταστήσει όταν θα λείψει από την εκπομπή για να γεννήσει.

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης έδωσε αποκλειστικό ρεπορτάζ όσον αφορά το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της εκπομπής «Super Κατερίνα» κατά το διάστημα της απουσίας της Κατερίνας Καινούργιου.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, το πρόσωπο αυτό είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης ανέφερε: «Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δεν μας είπε τι θα γίνει την επόμενη μέρα που θα αποχωρήσει η Κατερίνα Καινούργιου. Σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες θα έχουμε εσωτερικές αλλαγές. Ο Alpha έχει δώσει την απόλυτη ελευθερία στην Κατερίνα Καινούργιου να λείψει όσο χρειαστεί.

Το διάστημα που θα λείπει τον συντονισμό και τα ηνία της εκπομπής θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Το δικό του κενό θα το καλύψει με γκεστ πρόσωπα και θα εμφανίζονται στο πάνελ, όποτε αυτό είναι δυνατό».

