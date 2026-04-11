Αυτό το Πάσχα θα είναι το πιο μαγικό για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή! Μόλις μια εβδομάδα πριν, την Παρασκευή 3 Απριλίου, η παρουσιάστρια κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά την κόρη τους, η οποία από το πρώτο λεπτό έγινε το επίκεντρο της ζωής τους.

Μια εβδομάδα μετά, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται ήδη στο σπίτι της μαζί με τη νεογέννητη κορούλα της, ζώντας μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα μιας και πλέον είναι μανούλα.

Την Μεγάλη Παρασκευή, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος είναι απόλυτα ενθουσιασμένος και συγκινημένος με τη γέννηση της κόρης του, μοιράστηκε μια φωτογραφία της μικρής Ξένιας στα Instagram Stories του.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, με τον επιχειρηματία να μοιράζεται την πατουσίτσα της μπέμπας του.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου πριν μερικές ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

