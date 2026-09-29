Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς ο πατέρας της, Δημήτρης, έχει τα γενέθλιά του.

Η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας παράλληλα με χιούμορ και την ηλικία του.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε αρχικά ότι ο πατέρας της αποφεύγει να αποκαλύπτει την πραγματική του ηλικία, γι’ αυτό και δεν ήταν απόλυτα βέβαιη για το πόσα χρόνια κλείνει.

«Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς μου έχει σήμερα γενέθλια. Δεν θα πω την ηλικία του γιατί ο μπαμπάς μου κρύβει χρόνια. Νομίζω 70 γίνεται ή 69», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως ο πατέρας της είναι γεννημένος το 1957, δίνοντας έτσι στους τηλεθεατές ένα πιο σαφές στοιχείο για την ηλικία του.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε ακόμη ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους άνδρες της γενιάς του πατέρα της και τη σχέση τους με τις παλιές φωτογραφίες.

Όπως ανέφερε, αρκετοί πατεράδες συνηθίζουν να κρατούν ακόμη στο κινητό τους φωτογραφίες από την εποχή που ήταν νεότεροι.

«Είναι οι πατεράδες της κλασικής αυτής γενιάς που ακόμη και στα κινητά έχουν φωτογραφία τους από τότε που ήταν 30», σχολίασε με χιούμορ.

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές με ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της.

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