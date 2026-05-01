Το πρωινό της Παρασκευής 1 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν παρέλειψαν να στείλουν δημόσια τις ευχές τους για τα γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου.

Με χαλαρή διάθεση στον αέρα της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» στην εορτάζουσα, με την Ανθή Βούλγαρη να σχολιάζει ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για εκείνη, καθώς είναι τα πρώτα της γενέθλια ως μητέρα, αφού πρόσφατα έφερε στον κόσμο την κόρη της, Ξένια.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος από την πλευρά του πρόσθεσε τις δικές του ευχές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σου ζήσει και γρήγορα στην επάνοδο», στέλνοντας και εκείνος το δικό του μήνυμα στην παρουσιάστρια για τη νέα αυτή φάση της ζωής της.

Μια σύντομη, αλλά ζεστή τηλεοπτική στιγμή, που συνδύασε ευχές, χιούμορ και προσωπικές αναφορές στον αέρα της εκπομπής.

Govastiletto.gr – Ανθή Βούλγαρη: «Ένας Influencer δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου»