Μια από τις πιο όμορφες αλλά και γεμάτες προκλήσεις φάσεις της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου. Εδώ και δύο μήνες, η δημοφιλής παρουσιάστρια κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, τον καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή. Έχοντας ήδη επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο, η ίδια δίνει καθημερινά τον δικό της «αγώνα» για να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της μητρότητας και της δουλειάς. Παρά το εξαντλητικό της πρόγραμμα, η Κατερίνα δείχνει να τα καταφέρνει περίφημα, βρίσκοντας πάντα λίγο πολύτιμο χρόνο για τον εαυτό της.

Το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες της φωτογραφίες με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων.

Στα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει φορώντας δύο διαφορετικά ολόσωμα μαγιό, δείχνοντας πιο ανανεωμένη από ποτέ. Οι διαδικτυακοί της φίλοι δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν το πόσο γρήγορα επανήλθε το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη, με πολλούς να κάνουν λόγο για «εντυπωσιακή αλλαγή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Η ίδια, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι δεν θέλει να περνά λανθασμένα μηνύματα στις γυναίκες που την παρακολουθούν και γι’ αυτό έχει μιλήσει δημόσια με απόλυτη ειλικρίνεια τόσο για τα κιλά της εγκυμοσύνης όσο και για την εικόνα του σώματός της.

Μέσα από την εκπομπή της, η παρουσιάστρια θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως έχασε όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης μέσα σε λίγες εβδομάδες.

«Έχει γίνει μια παρεξήγηση και έχω στενοχωρηθεί. Είπα στην πρώτη εκπομπή, και αναφέρομαι σε μένα και στα κιλά της εγκυμοσύνης που έχω χάσει και το βλέπω και παίζει παντού. Σας είπα ότι πήρα 24 και έχασα τα 15, έχω να χάσω άλλα 9-10.

Βλέπω σε κάποια site να γράφουν ότι έχασα 24 κιλά. Δε θέλω να τα βλέπουν αυτά οι φίλες μου. Τι είμαι ρε παιδιά; Πραγματικά… Σας παρακαλώ πολύ, σε αυτά που γράφεται στα sites, να γράφετε ακριβώς αυτά που λέω και όχι αυτά που σας συμφέρουν. Δε θέλω να κατονομάσω το συγκεκριμένο site, αλλά το βλέπουν και κάποιες τηλεθεάτριες και σου λένε, “άρρωστη είναι η κοπέλα;” Είναι ανέφικτο να χάσω 24 κιλά σε 40 μέρες.

Είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπα ότι έχασα τα 15 και έχω να χάσω άλλα 10. Σας παρακαλώ μη μεταφέρετε άλλα γιατί είναι και επικίνδυνο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί».

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η ειλικρινής δήλωση για κυτταρίτιδα