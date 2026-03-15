Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης τους. Το ζευγάρι, που διανύει την πιο γλυκιά αναμονή, πραγματοποίησε πρόσφατα ένα παραμυθένιο baby shower, γιορτάζοντας με αγαπημένα πρόσωπα την άφιξη της μικρής που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία σε περίπου έναν μήνα.

Όπως έχει πει η παρουσιάστρια μπορεί με τον αγαπημένο της να έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ωστόσο, ο γάμος τους θα γίνει, αφού θα έρθει στη ζωή το παιδάκι τους και δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει γαμοβάφτιση.

Ποιος θα είναι κουμπάρος;

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μιλώντας στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, αποκάλυψε πως θα είναι κουμπάρος στο γάμο τους. «Θα είμαι κουμπάρος στον γάμο από ό,τι ξέρω. Νονός δεν θα είμαι. Να γεννηθεί το μωρό με το καλό, και όλα τα άλλα έρχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τα πρώτα ρουχαλάκια της κόρης τους. Στην εικόνα βλέπουμε ένα εντυπωσιακό ροζ φορεματάκι αλλά και ένα μικροσκοπικό παπουτσάκι με φιόγκο.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ζουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, προετοιμάζοντας με αγάπη κάθε λεπτομέρεια για τον ερχομό της μικρής τους.

