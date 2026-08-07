Στην καλύτερή της φάση φαίνεται πως βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου φέτος το καλοκαίρι. Η παρουσιάστρια του Alpha φορτίζει τις μπαταρίες της στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Το ζευγάρι βρίσκεται για λίγες ημέρες στη Μύκονο και ο φακός του Mykonos Live TV το εντόπισε σε βραδινή βόλτα στο Nammos Village.

Αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, η Κατερίνα Καινούργιου και ο επιχειρηματίας περπάτησαν στους χώρους του γνωστού εμπορικού κέντρου της Ψαρρούς, κάνοντας τις αγορές τους και απολαμβάνοντας τη βραδινή ατμόσφαιρα του νησιού.

Η γνωστή παρουσιάστρια διανύει την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, καθώς πριν από λίγους μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Ξένια. Η μικρή έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά της, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει πως η μητρότητα ήταν ένα όνειρο ζωής που επιτέλους έγινε πραγματικότητα.

Αυτό το καλοκαίρι είναι το πρώτο που περνά ως μαμά, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με την οικογένειά της, ενώ παράλληλα σχεδιάζει μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, Ξένια στις διακοπές της στη Μύκονο