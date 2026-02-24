Λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απόλαυσαν μια μίνι απόδραση στην πανέμορφη Αρκαδία.

Το ζευγάρι επέλεξε την ηρεμία της φύσης για να χαλαρώσει, με την παρουσιάστρια του Alpha να μοιράζεται το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας τρυφερά στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η ευτυχία τους και η ανυπομονησία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους, καθώς διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της σχέσης τους.

«Καλή Σαρακοστή σε όλους …εύχομαι να περάσατε υπέροχα», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο την κόρη της και μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε: «Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λόγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπερβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα».

