Η Κατερίνα Καινούργιου τράβηξε μια νέα κοινή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, και μοιράστηκε τη στιγμή με το διαδικτυακό κοινό της, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, λίγο πριν από τη βραδινή έξοδο του ζευγαριού.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας πόζαραν χαμογελαστοί στο φακό, επιλέγοντας να κάνουν μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε στην ανάρτηση ήταν η λεζάντα που συνόδευε το στιγμιότυπο. «Μαμά και μπαμπάς», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, δίνοντας μια οικογενειακή διάσταση στη δημοσίευσή της.

Οι δυο τους διανύουν μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, αφού η σχέση τους έχει περάσει πλέον σε ένα νέο κεφάλαιο. Η γνωριμία τους προϋπήρχε μέσα από κοινές παρέες, ωστόσο το καλοκαίρι του 2024 η φιλική τους επαφή εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση, με το ζευγάρι να επιλέγει σταδιακά να μοιράζεται περισσότερες στιγμές της κοινής του πορείας.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής προχώρησαν στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης, επισημοποιώντας τη σχέση τους λίγο πριν από τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Στις 3 Απριλίου 2026, η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία. Από τότε, η καθημερινότητά τους έχει αποκτήσει μια νέα διάσταση, με την κόρη τους να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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