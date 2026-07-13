Το «Paros Beach Hoops» συγκέντρωσε φέτος τις πιο λαμπερές παρουσίες στο κυκλαδίτικο νησί. Ανάμεσα στους επώνυμους καλεσμένους που παρακολούθησαν το τουρνουά μπάσκετ ήταν η Κατερίνα Καινούργιου και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, οι οποίοι μάλιστα συναντήθηκαν από κοντά και συνομίλησαν με τον διεθνή άσο του Ολυμπιακού, Evan Fournier.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους όταν είδαν τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού, ζητώντας του να απαθανατίσουν τη στιγμή με μια κοινή φωτογραφία. Ο Evan Fournier ανταποκρίθηκε, ποζάροντας μαζί τους σε διαφορετικά στιγμιότυπα που ανέβηκαν στα social media.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η Κατερίνα Καινούργιου ακούγεται να ζητά από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να απαθανατίσει τη στιγμή.

Το Paros Beach Hoops έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς του καλοκαιριού, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές, προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, αλλά και πλήθος επισκεπτών που απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το μπάσκετ και την κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα.

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