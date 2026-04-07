Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με τον ερχομό της κόρης τους, η οποία ήρθε στον κόσμο την Παρασκευή 4 Απριλίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια όλες αυτές τις ημέρες είχε επιλέξει να μην κάνει κάποια ανάρτηση προκειμένου να χαρεί όσο περισσότερο μπορούσε τις πρώτες ημέρες με την κόρη της, τη μικρή Ξένια. Σήμερα ωστόσο, λίγο αφότου πάρει εξιτήριο από το Μαιευτήριο μαζί με την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο.

Η ίδια μάλιστα, συνόδευσε τις φωτογραφίες αυτές με μια μακροσκελή ανάρτηση περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την κόρη της, τον σύντροφό της, καθώς και τη μητρότητα. Φυσικά δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον γιατρό της.

Η ανάρτησή της

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού… Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές… Εδώ ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. @pankouts Σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

