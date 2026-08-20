Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Λίγο πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, ο φακός τους αποθανάτισε σε χαλαρές στιγμές. Για μια ακόμη φορά, η Πάρος αποτέλεσε τον βασικό προορισμό των καλοκαιρινών τους αποδράσεων.

Σε νέες εικόνες, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής καταγράφονται σε παραλία του νησιού. Χαλαροί, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους, η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας έδειχναν να απολαμβάνουν τις ημέρες τους μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας.

Η σχέση του ζευγαριού με την Πάρο είναι ιδιαίτερα στενή, αφού ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, έχοντας δημιουργήσει κατάστημα στη Νάουσα. Παράλληλα, το νησί αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό διακοπών και της συζύγου του.

Στις νέες εικόνες, η κόρη τους δεν ήταν στις φωτογραφίες, όμως ολόκληρο το φετινό καλοκαίρι του ζευγαριού ήταν οργανωμένο γύρω από εκείνη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Προσκύνησε στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της