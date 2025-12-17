Μόλις τέσσερις μήνες πριν υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό μας φακό κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βόλτας στη Βουκουρεστίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η παρουσιάστρια διανύει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει κοριτσάκι και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τη μικρή τους.

Αν και βρίσκεται στον πέμπτο μήνα κύησης, η κοιλίτσα της έχει ήδη φουσκώσει εμφανώς και η ίδια έχει πάρει περίπου 8 κιλά.

Η ζεστή τους διάθεση και η τρυφερή παρουσία τους στο δρόμο δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω στο ευτυχισμένο ζευγάρι.

Η βόλτα τους, εκτός από καθημερινή, φαίνεται να ήταν και μια στιγμή προετοιμασίας και χαλάρωσης πριν την μεγάλη αλλαγή που θα φέρει η γέννηση του μωρού τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντή Τζολάκη – «Σε κάποια φάση του λέω “εσύ με τι ασχολείσαι;”»