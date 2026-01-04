Ένα ταξίδι στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, έκαναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την περίοδο των εορτών.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μόνη της, αλλά και με τον σύντροφό της, στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας και απαθανάτισε διάφορα σημεία της πόλης, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Μέρες στο Λονδίνο μαζί σου. Καλή χρονιά σε όλους…Να είναι μια χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά σε όσα αγαπάτε. Μια υπέροχη νέα αρχή για όλους».

