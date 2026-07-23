Η Πάρος αποτελεί και φέτος το αγαπημένο καλοκαιρινό καταφύγιο της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, όμως αυτή τη φορά οι διακοπές τους έχουν αποκτήσει μια ξεχωριστή διάσταση.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες του οικογενειακές στιγμές στο νησί μαζί με τη νεογέννητη κόρη του, Ξένια, ζώντας ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής του.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε, μέσα από τα social media, νέα στιγμιότυπα από την παραμονή τους στις Κυκλάδες, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της εκεί.

Το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τα οικογενειακά της καθήκοντα και βγήκε να διασκεδάσει με τον σύζυγό της και την παρέα τους.

Μαζί τους βρέθηκε ο hairstylist, Γιώργος Ποθητός, ο επιχειρηματίας Αντώνης Πιτταράς και ο μέλλον κουμπάρος τους, Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Η Πάρος κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ζευγαριού, καθώς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο νησί. Ωστόσο, η φετινή τους επίσκεψη είναι διαφορετική από κάθε άλλη, αφού όλες οι στιγμές και οι εμπειρίες τους περιστρέφονται γύρω από τη μικρή Ξένια, που έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους με τον πιο όμορφο τρόπο.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η ανάρτηση από την Πάρο – «Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη»